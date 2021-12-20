Суд виправдав двох патрульних, які наділи кайданки чоловіка, який чинив спротив

Ковпаківський райсуд міста Суми визнав невинуватими у перевищенні повноважень двох інспекторів поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 14 грудня.

У грудні 2019-го двоє патрульних містом рухалися службовою машиною. Вони помітили двох чоловіків, які, на їх думку, вели себе підозріло. Один із молодиків намагався тікати, відмовлявся спілкуватися, називати своє ім’я і показувати документи.

Відтак правоохоронці застосували силу: повалили чоловіка на землю і наділи кайданки на руки і на ногу. Потім його припідняли і поволокли до машини. По дорозі затриманий поскаржився на біль і його опустили на ноги і він дійшов до автівки у супроводі поліції.

На громадянина склали адмінпротокол за злісну непокору поліцейським, але суд закрив справу, не побачивши порушення.

Про цього чоловіка відомо, що він є інвалідом ІІ групи і затримання відбулося у дворі, де він працював електромонтером ТОВ «СКТ Люкс».

Інцидент зняли на відео небайдужі громадяни і виклали в інтернет із заголовками «Це не захист, це знущання: поліція в Сумах затримує людину з інвалідністю (відео) оновлено». У публікації зазначено про «кілька відео, на яких видно, як працівники поліції в Сумах намагаються надіти кайданки на сумчанина, який є людиною з інвалідністю». Затриманий отримав садна, сині і перелом середнього пальця на правій руці.

Представників поліції звинуватили у перевищенні повноважень, що супроводжувалось застосуванням насильства, застосуванням спецзасобів, а також болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями.

Але суддя поліцейських виправдав, взявши до уваги пояснення, що один із чоловіків був відомий поліції як особа причетна до злочинів, пов’язаних з наркотиками. А другий молодик спробував тікати і не реагував на вимогу зупинитися, на питання «чого тікає» категорично в грубій формі заперечував це, продовжуючи уникати спілкування з правоохоронцями, що є демонстрацією зневаги до поліції. Громадянин пручався застосуванню кайданок, відбивався ногами. На записі чути, що поліцейські вражені силою супротиву, мають збите дихання, що властиве для фізичного навантаження.

Суддя зробив висновок, що потерпілий перешкоджав поліцейським у здійсненні превентивних заходів, не надавав документів, не називав своє ім’я. Врешті повівся так, що до нього була застосована сила і спецзасоби, щоб подолати опір. Така активна поведінка, як то спроба втечі від поліцейських, відмова назвати ім’я, не властива законослухняним особам у звичайній ситуації, а додатково викликає підозри у причетності чоловіка до правопорушення або готування до нього, тощо.

Показання потерпілого, що поліцейські йому не повідомили причини зупинки, не пред’явили документи і безпідставно напали не узгоджуються із показаннями свідка, обвинувачених та відеозаписами нагрудних камер поліції і стороннього спостерігача. Навпаки, відеозапис підтверджує, що поліцейські сказали причину зупинки і перевірки документів, інспектор дав ознайомитися зі своїм службовим посвідченням та жетоном. Чоловіка попередили про затримання і можливе застосування сили і спецзасобів.

Поліцейські, на думку суду, поводилися послідовно і ввічливо, натомість потерпілий дійсно мав підозрілу поведінку, яка, у тому числі, свідчила про явну неповагу до поліції, коли він, не реагуючи на вимоги правоохоронців, намагався піти. Потерпілий провокував правоохоронців, опирався, внаслідок чого до нього були застосовані сила і спецзасоби, щоб примусити сісти у службове авто. Хоча із встановленої послідовності подій вбачається, що назвати ім’я було достатньо, щоб поліцейські встановили і перевірили чоловіка з використанням власної інформаційної системи. Проте потерпілий назвав своє ім’я вже після затримання.

Постановою Ковпаківського районного суду міста Суми закрито адміністративну справу за фактом злісної непокори поліції за відсутністю складу правопорушення.

Обвинувачення щодо поліцейських розглядав інший суддя цього ж суду, який вважає, що постанова в адмінсправі та її висновки не узгоджуються з доказами в кримінальній справі.

Суддя зауважує, що Кодекс України про адмінправопорушення вже істотно застарілий і недосконалий на стадії підготовки матеріалів і судового розгляду. Особа, яка склала протокол, фактично усунута від участі у розгляді та можливості оскарження постанови, тощо. Зі змісту постанови та матеріалів адміністративної справи вбачається, що дії громадянина повністю не перевірено. У тій справі неможливо було оцінити дії поліцейських, відповідно до положень закону про національну поліцію. Судовий розгляд кримінального провадження з участю двох сторін за принципом змагальності дає повну картину для оцінки дій учасників подій. Тому суд віддає перевагу доказам зібраним і оціненим під час розгляду кримінальної справи, а до адмінпостанови ставиться критично.