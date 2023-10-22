Збив та залишив у небезпеці: на рівненщині затримали водія, який скоїв наїзд на пішохода та втік

Нагадаємо, повідомлення про смертельну автопригоду на дорозі між населеними пунктами Бугрин та Вільгір колишнього Гощанського району надійшло до поліції близько 19 години вчора, 20 жовтня.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Volkswagen Т4» збив пішохода, який ішов у попутному напрямку з велосипедом у руках. У подальшому бус виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове контактування із автомобілем «Volkswagen Passat B6» під керуванням 29-річної водійки. Кермувальник буса не зупинився та зник із місця події. Натомість на пішохода, який лежав на проїзній частині, наїхав інший легковик — «Volkswagen Passat B3».

Отримані 73-річним жителем села Вільгір травми виявились несумісні з життям — він помер.

На розшук автомобіля та водія, причетного до ДТП, негайно орієнтували особовий склад відділення поліції №5 (смт Гоща) Рівненського РУП. За лічені години поліцейські розшукали транспортний засіб у полі за кілька кілометрів від місця автопригоди. За результатами огляду на стан сп’яніння водій — 26-річний житель села Вільгір був нетверезий — 1,5 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та за фактом залишення в небезпеці слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.

26-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Сьогодні, 21 жовтня, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 135 КК, за погодження прокуратури йому вже повідомили про підозру.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області