У зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо малолітніх дітей підозрюють жителя Дніпра

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра місцевому жителю повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вчиненні сексуального насильства щодо двох малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України).

За даними слідства, підозрюваний проживав зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Користуючись відсутністю матері та безпорадним станом дитини, чоловік неодноразово ґвалтував дівчинку.

Підозрюваний також вчинив дії сексуального характеру стосовно 8-річної подруги дівчинки, яка прийшла в гості. Дитина одразу розповіла про це батькам, які викликали поліцію.

За результатами слідчих заходів і допиту дівчаток із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Наразі прокуратура направила до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора