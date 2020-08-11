У Запоріжжі судитимуть чоловіка, який викинув свого собаку через вікно

Сектором дізнання Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області завершено досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Матеріали справи скеровано до районного суду.

Раніше повідомлялося про те, що 18 липня 2020 року по вулиці Дудикіна житель однієї з квартир, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, викинув через вікно свого собаку породи такса. На місце події прибули працівники поліції і відвезли тварину з чисельними травмами та ознаками виснаження до приватної ветеринарної клініки. За фактом жорстокого поводження з твариною було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Працівники сектору дізнання Дніпровського відділу поліції спільно з дільничними офіцерами провели повний комплекс слідчих дій та встановили, що кримінальне правопорушення умисно, з хуліганських мотивів скоїв за місцем свого мешканця житель Запоріжжя 1968 року народження. Чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні злочину.

10 серпня матеріали завершеного досудового розслідування направлено до районного суду Запоріжжя. Відповідно до санкції інкримінованої статті, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.

Під час збору матеріалів у досудовому розслідуванні, працівники поліції дізналися, що собака на прізвисько «Філя», зараз знаходиться у зоозахисників Запоріжжя, які забезпечили тварині повний курс лікування.

Нагадаємо: на Запоріжжі поліція викрила дівчину, яка знімала вбивства тварин на відео та викладала в соціальних мережах.

Відділ комунікації поліції Запорізької області