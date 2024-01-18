На Житомирщині за фізичне насильство над неповнолітньою донькою вкотре покарано горе-батька

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Бердичівської окружної прокуратури жителя Ружинської громади визнано винним в умисному ухиленні від проходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді арешту строком на два місяці.

Установлено, що обвинувачений неодноразово вчиняв фізичне насильство над рідною дитиною. Зокрема, декілька років тому він вже відбував покарання за побиття своєї малолітньої доньки.

Проте після покарання не змінив своєї поведінки та ставлення тепер вже до неповнолітньої доньки, яка, щоб уникнути насилля, йшла з дому та проживала у свого дідуся.

Черговий факт насильства батько вчинив у червні 2023 року. Це сталося у помешканні дідуся. Кривдник наказав доньці повернутися додому, а вона не послухалася, тоді схопив за волосся та декілька разів вдарив її, зокрема, й по обличчю.

Вироком суду горе-батька було засуджено до 180 годин громадських робіт та застосовано обмежувальний захід у виді проходження програми для кривдників строком на три місяці. Однак зловмисник проігнорував рішення суду та ухилився від його виконання.

Завдяки принциповій позиції ювенального прокурора обвинувачений отримав ще один вирок у виді арешту.

Ювенальні прокурори і надалі послідовно відстоюватимуть права дітей та домагатимуться невідворотного покарання для кожного кривдника неповнолітніх.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури