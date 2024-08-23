На Житомирщині за розбещення неповнолітньої судитимуть попа УПЦ (МП)
Ювенальний прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно настоятеля храму за фактом розбещення неповнолітньої (ч.1 ст.156 КК України).
За даними слідства, священник УПЦ (МП) однієї з територіальних громад області скоїв злочин стосовно дитини, що має проблеми зі здоров’ям.
Обвинувачений скористався соціальною незахищеністю потерпілої, з якою проживав в одному селі. Дитиною опікувалися літні дідусь і бабуся, яка також хворіла.
Так, у жовтні минулого року кривдник обманом закликав неповнолітню на своє подвір’я, вчинив стосовно неї розпусні дії та дав невелику суму грошей.
Досудове розслідування проводило ГУНП в Житомирській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet