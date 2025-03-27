На Житомирщині затримали підозрюваного в підпалі будинку колишньої співмешканки

Повідомлення про пожежу у селі Дубищі Чуднівської громади надійшло до поліції увечері 24 березня. Згідно з висновками фахівців, причиною загоряння став умисний підпал. Правоохоронці відділення поліції №2 (м. Чуднів) Житомирського райуправління №1 встановили та затримали причетного до події.

Полум’я знищило покрівлю будинку. На щастя, 40-річна жінка, яка орендувала це помешкання, й інші люди в результаті пожежі не постраждали.

Під час проведення першочергових процесуальних дій правоохоронці встановили причетність до підпалу 47-річного місцевого жителя, колишнього співмешканця господині.

Встановлено, що того вечора нетверезий чоловік вже не вперше прийшов з’ясувати стосунки з жінкою. Помітивши, що вона вийшла з оселі та залишила вхідні двері відчиненими, чоловік зайшов всередину та заліз на горище. Там він підпалив речі та відразу ж утік з місця події.

Оперативники кримінальної поліції розшукали причетного на одній з вулиць села, неподалік місця пожежі. Чоловік визнав свою провину та пояснив вчинок неприязними стосунками з колишньою співмешканкою та бажанням їй помститися.

Слідчі відділення поліції №2 (м. Чуднів) Житомирського райуправління №1 затримали чоловіка у процесуальному порядку. Йому інкриміновано умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Згідно з чинним законодавством за вчинене підозрюваному загрожує від 3 до 10 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції №1