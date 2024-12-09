На Житомирщині затримали трьох підозрюваних у вбивстві та розбої

3 грудня в квартирі будинку, розташованого на околиці м. Бердичева, було виявлено тіло 53-річного господаря з ознаками насильницької смерті. Також зник автомобіль чоловіка. Менш ніж за добу поліцейські встановили причетність до тяжких злочинів трьох жителів райцентру.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Бердичівського райвідділу поліції, оперативники Управління карного розшуку та кінологи, інші підрозділи поліції області.

Правоохоронці виявили в оселі явні ознаки боротьби та пошуків цінностей, вилучили речові докази, опитали місцевих жителів та провели низку інших слідчо-розшукових заходів.

У результаті вже наступного дня поліцейські провели затримання трьох підозрюваних: 37-річного та двох 33-річних місцевих жителів. За місцем проживання старшого з них виявили викрадений автомобіль «ВАЗ 217230».

Попередньо встановлено, що ввечері 2 грудня чоловіки вирішили здійснити напад, аби відібрати гроші та автомобіль у потерпілого. Двоє зайшли до його квартири, а ще один спільник у цей час залишився неподалік для спостереження за навколишньою обстановкою.

Нападники, погрожуючи господарю пневматичним пістолетом та здійснюючи постріли в різні частини тіла, вимагали у нього гроші. Згодом зв’язали йому руки клейкою стрічкою та завдали кількох колото-різаних поранень ноги, пошкодивши судини. Це призвело до смерті чоловіка.

Забравши заощадження загиблого, а також ключі від ВАЗа, вони поїхали геть на викраденому транспортному засобі.

5 грудня слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області повідомили затриманим про підозри у вчиненні розбою та умисному вбивстві (ч. 4 ст. 187, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури та оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП області.

Законодавством за такі злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області