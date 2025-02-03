На Житомирщині затримано підозрюваного у вимаганні грошей в адвоката

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ викрили житомирянина, який погрожував юристу та членам його родини фізичною розправою, вимагаючи гроші. Чоловік звинувачував адвоката у розвалі його родини та вимагав повернути неіснуючий борг.

Правоохоронці встановили, що на початку жовтня 54-річний фігурант висловив незадоволення правнику щодо неналежного виконання ним своїх професійних обов’язків. На його думку, було безпідставне втручання в його сімейне життя, зокрема через надання юридичних послуг дружині під час процесу розлучення.

Втім будь-яких письмових угод чи усних домовленостей раніше між адвокатом та чоловіком не існувало. Однак свої претензії «скаржник» оцінив у 550 доларів, 200 євро та 3000 гривень, нібито сплачені раніше з сімейного бюджету як гонорар.

Він тривалий час тероризував 43-річного юриста в телефонних розмовах та під час особистих зустрічей, здійснюючи психологічний тиск, погрожуючи фізичною розправою й постійно нагадуючи про «невиплачений борг».

Саме під час однієї з таких зустрічей та отримання 900 доларів правоохоронці затримали підозрюваного у процесуальному порядку.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігуранта та вилучили мобільні телефони, планшетний пристрій, комп’ютер та інші ймовірні докази злочинної діяльності.

30 січня слідчі Слідчого управління ГУНП в Житомирській області повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області