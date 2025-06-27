НАБУ і САП хочуть, аби Чернишова також відсторонили від посади
НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.
Про це повідомило Антикорупційне бюро.
«НАБУ і САП також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України від посади», – додали в антикорупційному органі.
Окрім цього, САП також вимагає покладення на Чернишова таких обов’язків:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- носити електронний засіб контролю.
«Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом», – додали в бюро.
- 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК.
- 17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.
Що відомо про справу, де фігурує віцепрем’єр
- Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створив умови для передачі ділянки цьому ДП.
- За цими документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.
- “За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн”, – повідомили в НАБУ.
- За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.