НАБУ і САП хочуть, аби Чернишова також відсторонили від посади

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

Про це повідомило Антикорупційне бюро.

«НАБУ і САП також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єр-міністра України від посади», – додали в антикорупційному органі.

Окрім цього, САП також вимагає покладення на Чернишова таких обов’язків:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

носити електронний засіб контролю.

«Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом», – додали в бюро.

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК.

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.

Що відомо про справу, де фігурує віцепрем’єр