НАБУ і САП викрили схему заволодіння майже ₴6 млн. держпідприємства «Волиньторф»

Ексдиректор державного підприємства «Волиньторф» і керівник приватної компанії підозрюється у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.

За даними слідства, наприкінці 2013 – початку 2014 року тогочасний директор «Волиньторфу» уклав договори на купівлю на понад 5,6 млн грн цінних паперів за кошти очолюваного ним підприємства. У день купівлі, керівник ДП перепродав ці папери приватній компанії. Врешті-решт, кошти держпідприємство так і не отримало, в результаті йому завдано 5,6 млн грн збитків.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з вересня 2021 року після передачі справи за підслідністю від СБУ.

Державне підприємство «Волиньторф» вже понад 25 років є одним з найбільших виробників екологічно чистого виду палива — брикетів торф’яних в Україні.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ