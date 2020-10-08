НАБУ и СБУ проводят обыски по делу нанесения ущерба Дунайскому пароходству

НАБУ и СБУ под процессуальным руководством САП пришли с обысками по месту жительства физических лиц, в офисы ряда компаний и другие объекты в рамках расследования злоупотреблений, из-за которых ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» нанесен существенный ущерб.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.

«Детективы НАБУ совместно с ГУ КВЭД СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски по месту жительства физических лиц, в офисах ряда компаний и других объектах в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (основано Мининфрастуктуры) нанесен ущерб в особо крупных размерах», — говорится в сообщении НАБУ.

Как отметили в бюро, речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЧАО «УДП», которые в дальнейшем вывезли за границу. Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст.364 УК Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

Напомним, в конце 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя УДП Дмитрия Чалого (2017-2019 годы) и назначил на эту должность Алексея Хомякова. Задача перед последним стояла не только вывести госкомпанию в прибыль, но и содействовать в расследовании деятельности предыдущего руководства, которое, по словам Криклия, намеренно довело компанию до банкротства, чтобы купить «с молотка». В частности, предыдущее руководство «слило» 32 баржи стоимостью 5 млн долларов, сообщили в пресс-службе компании по результатам проведенного аудита.