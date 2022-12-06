НАБУ повідомило про підозру Кауфману та Грановському
За даними слідства, злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя Одеси.
Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні.
У пресслужбі НАБУ не уточнюють прізвищ затриманих, проте напередодні в Одесі затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.
Зокрема, відомому одеському бізнесмену-співорганізатору злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Аналогічну підозру отримав і народний депутат України IV скликання – співорганізатор злочинної організації. Зазначимо, що депутатом IV скликання був Грановський.
Крім того, довіреній особі-співучаснику злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України.
Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова.
За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.
“Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази”, – йдеться у повідомленні.
Як уточнили у САП, злочинна організація також контролювала посадовців Одеської міської ради.
Зазначимо, що Кауфман – колишній депутат Одеської міської ради. Є власником групи Vertex United і співвласником гіганта Тедіс-Україна.
Бізнесмен Олександр Грановський в 2002—2006 рр. був народним депутатом України ІV скликання від фракції СДПУ(о).
5 грудня стало відомо, що співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Також слідчі дії проводилися у приміщенні мерії Одеси.
А 5 серпня одеського бізнесмена Бориса Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїзду за межі України. // LB.ua