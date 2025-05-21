НАБУ взялося за енергетичну імперію сімейства «мсекині» Крупи

Антикорупційний суд дозволив правоохоронцям оглянути ділянки Володимира і Тетяни Крупи, на яких розміщено сонячні панелі

Національне антикорупційне бюро активізувало розслідування за епізодом імовірного шахрайства в особливо великих розмірах, в якому фігурує родина ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

На початку травня Вищий антикорупційний суд дозволив детективам НАБУ оглянути п’ять земельних ділянок у Хмельницькій області, власниками яких є Тетяна Крупа та її чоловік Володимир. Вказані ділянки дісталися Крупам у червні-липні 2022 року; площа чотирьох із п’яти ділянок – менше 10 соток.

За даними слідства, після оформлення права власності на ці ділянки Тетяна і Володимир Крупи уклали з ТОВ «Хмельницькенергозбут» договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом. При цьому, як зазначили правоохоронці, сонячні електростанції Крупи облаштовано на території фіктивних окремих господарствах, без розміщення на них окремих житлових споруд. А це порушення Закону України «Про активні джерела енергії».