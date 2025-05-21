НАБУ взялося за енергетичну імперію сімейства «мсекині» Крупи

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Антикорупційний суд дозволив правоохоронцям оглянути ділянки Володимира і Тетяни Крупи, на яких розміщено сонячні панелі

Національне антикорупційне бюро активізувало розслідування за епізодом імовірного шахрайства в особливо великих розмірах, в якому фігурує родина ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

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