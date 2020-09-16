Начальника та держінспектора митного поста Волинської митниці судитимуть за одержання більше 12,2 тис. доларів хабара

Прокурорами Львівської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків начальника, головного державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби України та їх пособника за одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, митники вимагали та одержали через посередника 12 тис 240 дол США неправомірної вигоди від представника приватного підприємства. За ці кошти вони обіцяли безперешкодне митне оформлення 306 транспортних засобів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу представництва внутрішньої безпеки у Волинській області Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

У разі доведення вини, фігурантам загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури