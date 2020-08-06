Кіберполіція викрила розповсюджувачів «піратського» контенту, які завдали збитків більше ніж на ₴7,5 мільйонів

Зловмисники незаконно підключали жителям Миколаївщини трансляції платних телеканалів. Дозволів від правовласників фігуранти не мали. За це їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області, спільно зі слідчими поліції регіону, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили двох осіб у порушенні авторських прав.

Так, кіберполіція встановила, що 47-річний мешканець Миколаєва на платній основі налаштовував клієнтське обладнання на отримання доступу до перегляду платних телеканалів за технологією «ОТТ». «Піратський» сервіс адміністрував 41-річний одесит, який за допомогою хостингу налаштував незаконну трансляцію.

Дозволів від правовласників фігуранти не мали. Таким чином зловмисники завдали їм збитків на суму близько 7,5 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів. За результатами вилучено комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Крім того, кіберполіція Миколаївщини викрила іншого місцевого мешканця, який також незаконно надавав платні послуги населенню із доступу до каналів мовлення, без дозволу правовласників.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам обох протиправних схем. Слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України