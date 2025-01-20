Повідомлено про підозру ексзаступнику Міністра соцполітики, через якого бюджет України втратив ₴24 млн.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику Міністра соціальної політики, через якого державний бюджет України зазнав збитків на понад 24 млн грн.

За матеріалами справи, під час повномасштабного вторгнення цей посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю ком’ютерів для центрального апарату Міністерства.

Зокрема, ця угода була підписана тодішнім заступником Міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп’ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри.

Висновки судово-економічної експертизи, проведеної у межах слідчих дій, підтвердили завдання збитків держбюджету України на понад 24 млн грн.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ексзаступнику Міністра про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Санкція статті передбачає покарання від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Служба безпеки України