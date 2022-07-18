Начальника електричних мереж у Куп’янську підозрюють у держзраді

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру начальнику Куп‘янського високовольтного району електричних мереж за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в тимчасово окупованому Куп’янську підозрюваний пішов на співпрацю з окупантами. На вимогу представників країни-агресора чоловік організував відновлення електропостачання на окупованих територіях для забезпечення надходження російської військової техніки та обладнання.

Крім того, службовець розглянув та затвердив проект будівництва повітряної лінії електропередачі, яка у подальшому була побудована з використанням сил та засобів російського агресора.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура