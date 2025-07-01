Начальника відділу касових операцій приватного банку судитимуть за пособництво в доведенні установи до неплатоспроможності

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу касових операцій одного з приватних банків за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 КК України за фактом пособництва в доведенні до неплатоспроможності банку шляхом зменшення показників мінімального розміру регулятивного капіталу банку через відсутність в сховищі банку коштів в загальній сумі понад 365,6 млн грн.

Розслідуванням встановлено, що засновниці приватного банку, за попередньою змовою групою осіб – з начальником відділу касових операцій цього банку та іншими невстановленими особами, довели банк до неплатоспроможності шляхом зменшення показників мінімального розміру регулятивного капіталу Банку через відсутність в сховищі банку коштів в сумі понад 153,4 млн грн, понад 5,7 млн доларів США та понад 42,5 тис євро.

Так, учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

Матеріали кримінального провадження за підозрами засновницям банку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 218-1 ККУ виділено в окреме провадження та зупинено у зв’язку з оголошенням їх у міжнародний розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора