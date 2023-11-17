Начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА повторно відсторонено від посади
За клопотанням Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд м. Києва повторно обрав запобіжний захід та відсторонив від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА. Її підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить близько 460 тис. грн.
Суд задовольнив клопотання прокурора про повторне застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком на 2 місяці та повторно відсторонив її від посади на такий саме термін.
Строк дії ухвал – до 14 січня 2023 року включно.
Крім того, на вказану особу покладено ряд процесуальних обов’язків, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.
Також суд ухвалив вилучити у підозрюваної службове посвідчення на час відсторонення від посади.
Нагадаємо, начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА є також підозрюваною у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі стільців для укриттів в навчальних закладах. Сума збитків становить близько 1, 3 млн грн.
Досудове розслідування у згаданих кримінальних провадженнях триває.