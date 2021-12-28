Поліцейські затримали громадянина, який спричинив смертельні поранення жителю Кропивницького
Пригода сталася 27 грудня близько 6-ої години ранку в обласному центрі. Невідомий громадянин під час конфлікту з двома місцевими жителями здійснив кілька пострілів з пневматичної зброї. Поранення отримав 31-річний чоловік, який помер на місці до приїзду карети швидкої медичної допомоги.
На місце пригоди було викликано слідчо-оперативну групу, співробітників управління карного розшуку обласного главку та інших оперативних служб, введено в дію оперативний план «Сирена».
Завдяки професійним діям поліцейських, протягом кількох годин було встановлено особу зловмисника та його можливий напрямок руху.
У результаті подальших злагоджених спільних дій поліцейських Кіровоградщини та Головного управління Національної поліції в м. Київ, із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий у столиці. Ним виявився 24-річний мешканець Кіровоградської області.
Поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Сектор комунікації поліції Кіровоградської областіTweet