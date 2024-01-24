Захопили завод вартістю понад ₴160 млн.: на Черкащині підозру отримали учасники злочинної організації

Фігуранти – мешканці Черкас, Кропивницького, Миколаєва та Київської області. Двоє з них входять до найближчого оточення «вора в законі».

Встановили організаторів та учасників злочинної оборудки оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Спільники розробили схему з заволодіння заводу. До цієї афери причетні мешканці кількох регіонів з чітко визначеними ролями. Деякі з них входять до найближчого оточення «вора в законі».

Шляхом підроблення низки офіційних документів, залучення так званих «фунтів», ділки зробили перереєстрацію частки у статутному капіталі на одного з учасників угруповання та у незаконний спосіб змінили керівника заводу.

Таким чином учасники злочинної організації незаконно заволоділи цілісним майновим комплексом підприємства вартістю понад 160 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів п’ятьом фігурантам слідчі повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Залежно від участі та ролі у злочинній діяльності їхні дії інкриміновані:

ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, вчинене у складі організованої групи),

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності),

ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).

Наразі підприємство повернуто його законним власникам. Підозрюваним обрані запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави та домашній арешт. Їм може загрожувати до 12-років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слід зазначити, що трьох їхніх спільників, справа по яких була скерована до суду раніше, визнано винними у протиправному заволодінні майном підприємства.

Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ в Черкаській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України