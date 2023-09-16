надавали фіктивні медичні послуги: на хмельниччині директорці та лікарці приватної клініки повідомили про підозру

Оперативники кіберполіції та Служби безпеки України області спільно зі слідчими поліції обласного главку за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрили схему розкрадання бюджетних коштів, які виділялися державою як відшкодування за надання послуг населенню.

Керівниця приватної лікарської клініки спільно з працівницею закладу вносили до електронної системи недостовірні дані щодо надання медичних послуг пацієнтам. Попередньо встановлено внесення фіктивних відомостей стосовно допомоги 51 особі.

У подальшому зловмисниці отримували грошове відшкодування з державного бюджету за надання фіктивних медичних послуг населенню.

Правоохоронці провели низку обшуків. Вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, носії інформації, документацію та «чорнові» записи.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Фігуранткам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми, а також суму, яку вони отримали внаслідок протиправних дій.

Департамент кіберполіції Національної поліції України