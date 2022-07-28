«Нагрів руки» на дитсадку «Сонечко», гімназії та спортмайданчику – підрядника підозрюють у заволодінні ₴300 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, директору приватних підприємств

повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК

України).

Слідством установлено, що зловживанням з бюджетними коштами займався керівник двох столичних підприємств, який декілька років тому, відповідно до укладених договорів, виконував капітальні ремонти будівель, що в Ушомирській територіальній громаді Коростенського району.

Зокрема, підрядник, відповідно до укладених із сільською радою договорів, зобов’язався якісно та у відведений строк відремонтувати дитсадок «Сонечко»,

гімназію і спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на загальну суму 10 млн грн.

Однак ремонтуючи дітям, фігурант провадження не забув і про себе.

Звітуючи про виконаний ремонт, вніс до офіційних документів навіть той обсяг робіт, які насправді не виконав, проте на підставі недостовірних актів кошти з

бюджету отримав.

За висновками комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, підрядник заволодів 300 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо подання до суду позову про стягнення з підозрюваного заподіяних збитків.

Ремонтно-будівельні оборудки викрито за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та Коростенським управлінням поліції, які проводять досудове розслідування.

За скоєне правопорушення КК України передбачає покарання, зокрема, позбавленням волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури