Намагалися отруїти заради квартири – повідомлено про підозру двом чоловікам

За процесуального керівництва Харківської обласної квартири повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Євген Соколов, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року між 64-річним харків’янином і 26-річною дівчиною укладено спадковий договір, відповідно якого дівчина повинна доглядати чоловіка та в разі його смерті набуває право власності на його квартиру.



Встановлено, що рідний брат доглядальниці вирішив вбити чоловіка з метою отримання вказаної нерухомості. Задля цього він познайомився з чоловіком, якому запропонував вбити 64-річного харків’янина.



Чоловіки упродовж тривалого часу розроблювали план вбивства, який передбачав настання смерті потерпілого під виглядом природної смерті, з метою виконання якого замовили через мережу Інтернет речовину, схожу на спирт, та вирішили отруїти потерпілого під час спільного застілля.

Реалізуючи свої наміри, рідний брат доглядальниці та чоловік прийшли до 64-річного харків’янина, проте були затримані біля входу в квартиру потерпілого працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України.

Під час огляду затриманих виявлено та вилучено речові докази, у тому числі, пляшка зі спиртовмісною сумішшю.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури