Нападение на журналистов: дело против экс-председателя правления «Укрэксимбанка» Мецгера передано в суд

Обвинительный акт по делу нападения на журналистов «Схем» направлен в суд для рассмотрения по существу.

Дело против бывшего председателя правления «Укрэксимбанка» и трех его подчиненных передано в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook, направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы».

«Действия бывшего председателя правления (Евгения Мецгера – УНИАН) и его пресс-секретаря квалифицированы по ч. ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины – незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения», — говорится в сообщении.

Действия двух других сотрудников банка, а именно руководителя Департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка квалифицированы по ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения; умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

«Обвинительный акт сегодня направлен в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2021 года журналисты программы «Схемы» осуществляли запись интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении этого банковского учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. // УНИАН