Нардеп Тищенко з ексдружиною рятують арештовану готівку
Гроші арештовано у справі про ймовірне незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації нардепом
Вищий антикорупційний суд відмовив колишній дружині нардепа Тищенка Аллі Барановській у скасуванні арешту великої суми готівки, вилученої з її помешкання і квартири, де мешкає політик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.
У підсумку адвокат Барановської орієнтував суд, що варто скасувати арешт саме з $269,2 тис. і 202 тис. євро. На вказану готівку у клієнтки є відповідні документи. Гроші належать ексдружині Тищенка та її батьку; гроші вони заробили від ведення бізнесу і продажу майна.
Зокрема, в судовій ухвалі згадується цікавий факт. За місяць після офіційного розлучення, 15 лютого 2024 року Микола Тищенко задекларував 12,6 млн грн, які йому подарувала колишня дружина Барановська.
Феміда відмовилася задовольняти клопотання адвоката Барановської про скасування арешту грошей з кількох причин. По-перше, досудове розслідування у справі про ймовірне незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації ексчоловіком і нардепом триває; жодної підозри не оголошено. Арештовану готівку визнано речовим доказом.
По-друге, антикорупційний суд помітив певну розбіжність. Адже до цього ж суду надійшло клопотання про скасування арешту від самого Миколи Тищенка, який претендує на повернення більшої суми готівки, ніж було вилучено з його помешкання. У клопотанні заявлено суми $320 тис. і 240,1 тис. євро. Наразі поки невідома доля розгляду цієї справи.
Варто наголосити: за 2023 рік Алла Барановська задекларувала 8,8 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою вона зберігала 13,3 млн грн і $290 тис.
Щодо Миколи Тищенка, то його офіційні доходи за 2024 рік склали 425,9 тис. грн зарплата і 12,6 млн грн подарунку у грошовій формі від ексдружини. Готівкою обранець показав $211 тис., 150 тис. євро і 550 тис. грн.
Як повідомляв «Главком», у березні 2025 року нардеп Микола Тищенко за 3,36 млн грн продав автомобіль Mercedes-Benz S 400, 2018 року випуску.Tweet