Поліцейські встановили зловмисника, який у м. Немирів викрав з легковика майже ₴70 тисяч

Затримали раніше судимого за майнові злочини правопорушника у сусідній Черкаській області. Він заздалегідь спланував вчинення крадіжки, залишивши свій легковик Audi на сусідній вулиці від місця злочину.

За словами начальника Відділу поліції №5 Вінницького районного управління поліції Андрія Оберняка, злочин стався в ніч з 8 на 9 січня на одній із вулиць в м. Немирів. Правопорушник розбив пасажирське скло в автомобілі та з салону викрав 160 доларів США, 62 тисячі гривень та особисті речі. Завдяки камерам відеоспостереження працівники поліції відтворили маршрут руху причетного до крадіжки чоловіка. Згодом оперативники встановили його особу і автомобіль, на якому він приїхав з Умані до Немирова.

35-ріний житель Черкаської області раніше затримувався працівниками поліції Вінниччини за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі матеріали цих кримінальних проваджень розглядаються у судах.

Під час проведення слідчих дій в автомобілі підозрюваного поліцейські вилучили крадені речі потерпілого.

Також під час розслідування цієї крадіжки оперативники встановили, що автомобіль затриманого – так званий «двійник». Він поміщений на арештмайданчик.

Наразі слідство готує необхідні матеріали для оголошення зловмиснику про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Вінницької області