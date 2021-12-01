На Вінниччині затримали молодика, підозрюваного у пограбуванні мешканця м. Бар

1 грудня протягом години оперативники відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції затримали зловмисника, який у м. Бар, застосувавши силу, відібрав у місцевого жителя гроші. Підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Вночі, близько 02.30 години на спецлінію «102» звернувся мешканець районного центру з повідомленням про пограбування. Потерпілий розповів, що на вулиці Соборній, одразу після того, як він зняв гроші з банкомату, до нього підійшов невідомий молодик та вимагати віддати йому кошти. Потерпілий почав тікати, однак зловмисник його наздогнав та, застосувавши силу, відібрав гаманець, у якому знаходились 2000 гривень.

Як розповів керівник відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Сергій Петлик, отримавши від потерпілого детальний опис зловмисника, поліцейські одразу розпочали його пошуки. Протягом години на одній з вулиць міста поліцейські помітили підозрюваного та затримали його. Ним виявився 23 – річний місцевий житель. Частина грошей потерпілого у нього вилучена.

Наразі працівники поліції перевіряють затриманого на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території району.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За вчинення такого злочину правопорушнику загрожує покарання -до 6 років ув’язнення

Відділ комунікації поліції Вінницької області