За матеріалами СБУ 15 років ув’язнення отримав адвокат, який працював на ФСБ рашистів

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав адвокат із Київщини, який працював на російську фсб.

Як встановило розслідування, за завданням ворога він сформував агентурну мережу, яка збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Крім того, разом зі своїми спільниками адвокат коригував ракетні удари рф по оборонних заводах та енергооб’єктах нашої держави.

СБУ своєчасно затримала фігуранта та його спільників у січні 2025 року.

При обшуках у зловмисників вилучено 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами, а також інші докази їхньої роботи на ворога.

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, адвоката визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (вчинення державної зради в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України