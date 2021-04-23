Посадовців Держгеокадастру викрито на розкраданні десятків тисяч гектарів державних земель (відео)

Служба безпеки України заблокувала низку корупційних механізмів, організованих топпосадовцями Держгеокадастру. Організатори однієї з оборудок діяли через систему документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 тис. га земельних ділянок із держвласності.

У межах кримінального провадження за «першою схемою», співробітники СБУ задокументували, що посадовці, зокрема фальсифікували інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі управління документами «ДокПроф 3». Через дії зловмисників, регіональні управління Держгеокадастру не могли розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Серед іншого, зловмисники змінювали цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без жодних процедур – просто змінюючи документи в системі.

Щоб забезпечити роботу «схеми», фігуранти організували низку бек-офісів, які фактично являли собою «приватні аналоги» регіональних підрозділів Держгеокадастру.

Друга схема, виявлена СБУ у «Держгеокадастрі», була організована для роботи із «елітними» земельними ділянками. При чому виключно у Запорізькій та Донецькій областях.

Зловмисники оформлювали вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про оборудку. При цьому значно перевищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося понад 2 тис. га.

За оперативними даними спецслужби, за цією схемою у власність підставних осіб переоформлено земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у 6 областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання.

У ході слідчих дій вилучено:

накази за 2021 рік, на підставі яких передано землі за межами населених пунктів, зокрема, документи бухгалтерської звітності;

журнали реєстрації, факсиміле, печатки підприємств, договори;

електронні ключі доступу до інформаційних систем Держгеокадастру;

чорнові записи щодо незаконного виділення земельних ділянок;

мобільні телефони, де зберігається інформація про реалізацію протиправної схеми відведення земельних ділянок;

Документування проводиться спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Слідчі дії тривають.

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СБУ