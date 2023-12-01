Судитимуть лісника, який служив окупантам, повідомлено про підозру ще 5 колаборантам

ДБР продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення до України добровільно пішли на співпрацю з окупантами. За тиждень один обвинувальний акт щодо затриманого перебіжчика направлено до суду, про підозру повідомлено ще п’ятьом запроданцям.

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство». Під час захоплення військами рф селища Борова він отримав одну з керівних посад в окупаційному лісгоспі.

Керуючи окупаційним підприємством він відповідав за видачу дозволів на вирубку дерев, які здебільшого для свої потреб використовували російські загарбники.

Після звільнення села чоловік майже 10 місяців переховувався від українських правоохоронців. У липні 2023 ДБР встановило його місцеперебування та затримало.

Фігурант, який продовжує перебувати в слідчому ізоляторі, обвинувачується в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом правоохоронцям з Херсону, які після російського повномасштабного вторгнення пішли працювати на окупантів у так звану «народну міліцію».

У червні 2022 року обидва фігуранти не виїхали з окупованих територій, а добровільно пішли працювати на агресорів. Один з них отримав посаду командира взводу «головного управління мвс Херсонської області». Згодом він став членом спецзагону під назвою «гром».

Іншого перебіжчика окупанти влаштували водієм, а потім призначили на посаду «чергового офіцера штабу управління мвс Херсонської області».

Чоловіки протиправно виконували поліцейські функції та незаконні завдання, поставлені представниками силових структур рф.

Вони підозрюються у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Підозру оголошено так званому керівнику створеної окупантами установи на базі українського національного «Чорноморського біосферного заповідника» в Херсонській області.

Призначення фігурант отримав виключно за активну співпрацю з ворогом, адже до цього він не мав жодного відношення до екології. Від початку війни чоловік підтримував російське вторгнення, співпрацював з загарбниками та просував ідеї «руського миру». Він також брав участь у фейкових виборах на окупованій території Херсонщини та став депутатом від «єдиної росії».

Йому повідомлено підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Повідомлено про підозру у державній зраді колишній працівниці правоохоронного органу з міста Хрустальний (кол. Красний Луч) Луганської області, яка перейшла на бік ворога ще у 2014 році.

Вона вступила до незаконного збройного формування терористичної організації т.зв. «лнр», де проходила службу на різних посадах.

Зокрема допомагала представникам окупаційної влади проводити обшуки та фільтраційні заходи, допитувала родичів військовослужбовців ЗСУ, щоб дізнатися місця розташування українських підрозділів.

Вона підозрюється у державній зраді, участі в збройних формуваннях та терористичній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Також про підозру у державній зраді та дезертирстві повідомлено правоохоронцю з Луганщини (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України), який бере активну участь у бойових діях проти України.

У квітні 2022 року чоловік добровільно перейшов на службу до ворога у тимчасово окорованому селищі Новопсков Луганської області. Зараз він воює проти Збройних Сил України та допомагає російським пропагандистам створювати фейкові матеріали та сюжети.

Санкції статей державної зради та колабораціонізму передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська, Харківська, Херсонська, Чернігівська обласні прокуратури та Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

ДБР