Нардепа Дубінського внесуть до реєстру корупціонерів
Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва щодо визнання винним народного депутата Олександра Дубінського у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
ДБР: “Таким чином рішення суду набрало законної сили та фігуранта буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення”.
У повідомленні правоохоронців не вказано ім’я фігуранта, але викладені обставини справи вказують на Дубінського.
В ДБР “Українській правді” уточнили, що рішення апеляційного суду від 19 грудня є остаточним і оскарженню не підлягає.
У березні 2024 року Печерський районний суд Києва визнав депутата винним у тиску на слідство та керівництво правоохоронних органів, які займаються справою про його виїзд за кордон за підробленими документами.
Прокурор у суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.
Суд погодився із позицією прокурора та визнав Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.
- 3 серпня 2023 року працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Нардеп назвав дії силовиків “політичним переслідуванням”.
- У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня. Водночас в кінці липня з’явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
- 9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
- 3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.
- 8 листопада працівники Національного агентства з питань запобігання корупції за матеріалами Державного бюро розслідувань вручили народному депутату Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.