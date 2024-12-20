Нардепа Дубінського внесуть до реєстру корупціонерів

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва щодо визнання винним народного депутата Олександра Дубінського у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

ДБР: “Таким чином рішення суду набрало законної сили та фігуранта буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення”.

У повідомленні правоохоронців не вказано ім’я фігуранта, але викладені обставини справи вказують на Дубінського.

В ДБР “Українській правді” уточнили, що рішення апеляційного суду від 19 грудня є остаточним і оскарженню не підлягає.

У березні 2024 року Печерський районний суд Києва визнав депутата винним у тиску на слідство та керівництво правоохоронних органів, які займаються справою про його виїзд за кордон за підробленими документами.

Прокурор у суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.

Суд погодився із позицією прокурора та визнав Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.