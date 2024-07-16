Нардепку Безуглу внесено до бази «Миротворця»

До бази сайту “Миротворця” потрапила нардепка Мар’яна Безугла через “явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії”. Днем раніше її вирішили зняти з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

На “Миротворці” вказано, що Безугла свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України. Серед звинувачень: