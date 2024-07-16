Нардепку Безуглу внесено до бази «Миротворця»

- Свідомі публічні дії, спрямовані на дискредитацію державних органів та управління України.
- Намірені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України.
- Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.
- Намірені дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні.
- Свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю, яку Росія використовує для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.
Зазначено, що протягом 2022-2024 років “цілеспрямована та системна” діяльність нардепки мала “явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії”.
“Метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних сил. Для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва викривленою з явним маніпулятивним характером”, – йдеться в повідомленні.
Сама нардепка вже відреагувала на цей випадок:
“Отримала акаунт в базі “Миротворець” за “дискредитацію ЗСУ” (генералів) на фоні зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день Комітет нацбезпеки припинив існувати як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні те ж сталося з “Миротворцем”. Нові часи”.