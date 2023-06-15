Нардепку від ОПЗЖ Королевську оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народну депутатку від забороненої “ОПЗЖ” Наталю Королевську.

Про це повідомляється у базі розшуку МВС.

Дії Королевської кваліфікуються за ч.1 ст.366-2 ККУ (в редакції закону №1074-ІХ від 04.12.2020) – умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Повідомляється, що Королевська зникла 22 лютого 2023 року.

17 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру народній депутатці від забороненої “ОПЗЖ” Наталі Королевській через те, що нардепка не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад 4 мільйони гривень.

За даними УП, Королевська разом із чоловіком-нардепом Юрієм Солодом проживала в Дубаї в Address Beach Resort.

УП