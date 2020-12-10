Наркоконтрабандиста засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокурори Одеської обласної прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно 30-річного одесита, який контрабандним шляхом переміщав через державний кордон України наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого продажу та реалізовував «товар» на території України та в Одесі зокрема (ч.ч. 2,3 ст. 305, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).

Вироком Приморського районного суду чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що засуджений з 2016 року по січень 2018 року отримував наркотики міжнародними поштовими та експрес-відправленнями з країн Європи та Китайської Народної Республіки.

Зберігав заборонені засоби та речовини ділок за місцем проживання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, ЛСД, МДМА, PVP, 5F-ADB та канабіс.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури