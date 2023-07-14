Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну

Учасники наркоугруповання нелегально привозили в Україну еквадорський кокаїн із країн Європи та розповсюджували його через перевірених дилерів оптовими партіями. Працівники ДВБ НПУ та ДБР, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, затримали одного з учасників групи — колишнього поліцейського — під час отримання 135 000 доларів США в обмін на понад 3 кілограми наркотику.

У Львові оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань викрили та нейтралізували міжнародний канал збуту кокаїну. Встановлено, що великі партії наркотовару дилери привозили на територію нашої країни з Європи.

До злочину виявився причетний 42-річний мешканець Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції. Він разом зі змовниками, серед яких — цивільні особи і службовці митних постів — отримував від іноземних наркоділків «товар» та реалізовував його через налагоджену мережу збуту.

Зловмисники продавали кокаїн брикетами і лише оптовими партіями. За кілограм кокаїну отримували 45 000 доларів США.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ НПУ правоохоронці затримали колишнього підполковника поліції у Львові під час збуту чергової партії наркотиків – близько 3,3 кг – вартість яких на «чорному ринку» може сягати 600 000 доларів США.

Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За кримінальні оборудки йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування для встановлення обставин та осіб, причетних до незаконних оборудок.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України