«Зливав» білоруським спецслужбам місця розташування українських військових – на Рівненщині судитимуть інформатора

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Івано-Франківщини, якому інкримінують несанкціоноване поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений передавав білоруським правоохоронцям інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західних областей України. Інформатор передавав дані під час особистого спілкування. Для цього він незаконно перетнув державний кордон України із Білоруссю.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора