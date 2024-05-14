Наркотики поштою на ₴600 тисяч: у Дніпрі перекрили канал постачання психотропів

Один кілограм психотропної речовини «альфа-PVP» отримали для подальшого збуту двоє місцевих мешканців через поштомат служби доставки.

13 травня оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області спільно зі слідчими відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції на одній із вулиць міста затримали 24-річну жінку та 26-річного чоловіка, які причетні до незаконного оборудку заборонених речовин. При перевірці вмісту посилки, яку підозрювані отримали через службу доставки, поліцейські виявили наркотики.

Загалом у посилці знаходилось два пакети з особливо небезпечною речовиною «альфа-PVP» вагою один кілограм. На «чорному ринку» вартість вилученого становить 600 тисяч гривень.

Виявлене правоохоронці вилучили й направили на експертне дослідження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області