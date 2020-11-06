Насильник несовершеннолетней благодаря Савченко уже вышел на свободу – в 2018-м ему дали 9 лет

В Николаеве рецидивист, которого осудили к девяти годам тюрьмы за совершенные в 2016 году изнасилование и разбой несовершеннолетней девушки, благодаря так называемому «закону Савченко» уже вышел из-под стражи.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в октябре 2016 года 17-летняя девушка заявила в полицию об изнасиловании. Потерпевшая рассказала, что примерно в пять часов утра она познакомилась на улице с мужчиной, который предложил провести девушку домой. По дороге неизвестный, угрожая ножом, заставил девушку вступить с ним в половую связь на территории школы по улице Потемкинской, после чего ушел, отобрав у потерпевшей 200 гривен и телефон.

Преступник в марте 2016 года освободился из мест лишения свободы – он ранее неоднократно судимым за совершение имущественных преступлений, в том числе тяжких, преступлений связанных с незаконным обращением с оружием и оборотом наркотиков.

В конце ноября 2018 года за преступление относительно девушки его приговорили к девяти годам тюрьмы.

В апреле 2019 года Николаевский апелляционный суд отменил вышеупомянутый приговор и вернул производство в Центральный райсуд на новое рассмотрение.

С 31 октября 2016 года и по 1 ноября 2020 года относительно рецидивиста действовала мера пресечения в виде содержания под стражей в Николаевском следственном изоляторе.

Согласно закону №838-VIII, обвиняемому срок предварительного заключения засчитывается как день за два и он уже почти отбыл назначенное наказание в девять лет, что является максимальной санкцией инкриминируемых ему преступлений, то есть даже по итогам нового пересмотра дела ему не могут назначить больший тюремный срок.

В итоге при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения суд принял решение освободить обвиняемого из-под стражи, назначив ему домашний арест с 20:00 до 08:00. Также на него возложили ряд обязательств: прибывать по каждому требованию в суд; уведомлять суд об изменении места жительства; воздерживаться от общения с потерпевшей и свидетелями, кроме общения с определенными лицами исключительно во время судебного разбирательства; сдать документы, дающие право на выезд из Украины. // Преступности.НЕТ