На Київщині за незаконне позбавлення волі, катування та вимагання судитимуть сімох членів ОЗГ

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної та Бориспільської окружної прокуратур завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі або викрадення людини, катування та вимагання (ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.127, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, мешканці м. Чергінів, з кінця 2020 року переслідували двох мешканців Бориспільського району, вимагаючи 35 тисяч доларів США за начебто підпал автомобілів «Mazda CX7» та «Subaru Outback». Підозрювані погрожували застосуванням фізичного насильства до потерпілих та їх родичів у разі відмови останніх передати вказану суму.

З метою підтвердження серйозності своїх намірів, члени групи на початку квітня 2021 року викрали та незаконно позбавили волі одного з потерпілих. Тримаючи його у лісосмузі поблизу траси «Київ- Харків», протягом 2 годин катували, у тому числі били молотком по різних частинах тіла, доки той не був змушений визнати нібито свою провину у підпалі і погодився відшкодувати так звані збитки.

Після цього інший потерпілий розуміючи, що аналогічні дії будуть застосовані і до нього, погодився сплатити зловмисникам 15 тис доларів США.

В подальшому, учасники групи висунули до потерпілих додаткову вимогу про сплату 20 тис доларів США за спалення автомобіля «Subaru Outback». У травні поточного року під час передачі частини коштів, правоохоронцями було затримано всіх учасників групи.

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським райуправлінням поліції Головного управління Нацполіції в Київській області, оперативне супроводження — ГУ БКОЗ СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура