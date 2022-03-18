Нацбанк повідомив про чергову спробу шахрайства від його імені
Національний банк України зафіксував чергову спробу шахрайства під приводом допомоги українській армії.
Це — чергова розсилка електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ, повідомляє Держспецзв’язку в своєму телеграм-каналі.
Що важливо – для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець.
Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то ви побачите електронну адресу з розширенням @bank.gov.ua
На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси:
[email protected], [email protected]
Національний банк України:
НЕ розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ
НЕ збирає кошти у криптогаманці