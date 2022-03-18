Нацбанк повідомив про чергову спробу шахрайства від його імені

Національний банк України зафіксував чергову спробу шахрайства під приводом допомоги українській армії.

Це — чергова розсилка електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ, повідомляє Держспецзв’язку в своєму телеграм-каналі.

Що важливо – для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець.

Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то ви побачите електронну адресу з розширенням @bank.gov.ua

На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси:

[email protected], [email protected]

Національний банк України:

НЕ розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ

НЕ збирає кошти у криптогаманці

«Аргумент»