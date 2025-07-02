«Нацхаб’єдність»? «Українська правда» дізналась, хто вніс 120 млн застави за Чернишова

За віцепрем’єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу дружина та ще два суб’єкти.

Про це повідомили співрозмовники УП, “Схеми”

Відомо, що дружина Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень, 44 мільйони внесла Дарія Бедя та 66 мільйонів – ТОВ “Форавто тор”.

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Оновлено: “Схеми” уточнили, що в дружини, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало коштів для внесення вказаної суми.

ТОВ “Форавто тор” було зареєстровано у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів.

Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко. У коментарі “Схемам” він підтвердив, що є керівником “Форавто тор”, але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією “чує вперше”.

Дарія Бедя, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області. Внесення застави вона відмовилась коментувати.

Що передувало: