Нацполіція екстрадувала учасника міжнародної злочинної наркогрупи

Фігурант входив до складу організованого транснаціонального наркоугруповання. Учасники налагодили контрабандний канал постачання героїну та кокаїну в особливо великих розмірах до країн Західної Європи через Близький Схід.

Нагадаємо, в березні, у ході проведення багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали члена угруповання, який перебував у розшуку Інтерполу.

Надалі оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції у співпраці зі співробітниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Офісу Генерального прокурора та Київської обласної прокуратури розпочали процедуру екстрадиції затриманого наркозлочинця.

Зловмисник має громадянство однієї з країн Західної Азії. Проте, після оголошення у міжнародний розшук, з метою уникнення відповідальності чоловік прибув до України. На території Київської області фігурант і переховувався до моменту затримання та поміщення під варту.

Наразі екстрадиційний процес відносно фігуранта за участь у міжнародному наркобізнесі завершено. Поліцейські передали зловмисника до правоохоронних органів держави, яка оголосила його в розшук.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України