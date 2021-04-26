Нацполіція попередила масштабну контрабанду прекурсору псевдоефедрину з Єгипту

Четверо осіб налагодили поставки прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, які продавали підпільним нарколабораторіям у різних регіонах держави. Їх затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час ввезення майже 10 тисяч блістерів з препаратами вартістю близько 2,5 млн грн.

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі співробітниками Управління СБУ в Дніпропетровській області та митної служби аеропорту «Бориспіль» під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури викрили групу осіб, яка займалася міжнародним контрабандним переміщенням наркосировини з Арабської Республіки Єгипет до України.

Встановлено, що організаторами групи є подружжя із Києва – 39-річний чоловік та 36-річна жінка. До злочинної діяльності вони залучили двох жінок, які виконували роль «кур’єрів». Зловмисники вилітали до країни для закупівлі препарату, що містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено. Прекурсори іноземного виробництва вони приховували у валізах з одягом.

У подальшому заборонений товар реалізовували через мережу Інтернет як оптом, так і в роздріб. Вартість становила 240-250 гривень за блістер. Процес їх збуту здійснювався шляхом відправок посилок безпосередньо замовникам, а гроші вони переказували на банківські картки.

У неділю, 24 квітня, у результаті проведення спецоперації правоохоронці затримали усіх членів групи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» із великою кількістю препаратів. Зокрема, у них вилучено майже 10 тисяч блістерів препарату іноземного виробництва на суму близько 2,5 млн грн.

Окрім того, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешканням фігурантів. Під час них вилучено близько 500 блістерів пігулок з попередніх контрабандних поставок.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України