Нацполіція та БЕБ затримали групу фальшивомонетників (відео)

Злочинне угруповання виготовляло та збувало купюри національної та іноземної валюти. Однак оперативники карного розшуку Нацполіції викрили «кримінальних друкарів».

На території столиці та Київської області з весни 2024 року розповсюджувались підроблені купюри гривні та доларів. Фальшивки виготовлені майже досконало, адже навіть розрахункові машини банків та інкасаційні служби не завжди могли їх розпізнати. Таку інформацію встановили працівники Департаменту карного розшуку НПУ. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки м. Києва за цим фактом розпочали кримінальне провадження.

Підчас оперативних заходів правоохоронці вилучили з обігу 20 000 доларів та 29 000 гривень з ознаками підробки. Крім того, Національний банк України також вилучив 2 000 000 фальшивих гривень.

У результаті кропіткої роботи оперативники кримінального блоку Нацполіції викрили осіб, причетних до злочинного промислу. До складу організованої групи входило двоє мешканців міста Буча, що на Київщині, 28-ми та 39 років, а також 40-річний киянин. Старші чоловіки в минулому притягувалися до кримінальної відповідальності за шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем.

Імпровізовану друкарню змовники облаштували в орендованому житлі, придбали необхідне устаткування, комп’ютерну та оргтехніку, спеціальні рідини, фарби, плівки, лампи, папір. При купівлі потрібного товару, з метою конспірації, розраховувалися тільки готівкою, а у разі розрахунку банківськими картками використовували реквізити третіх осіб. Також регулярно змінювали автомобілі та номери мобільних телефонів.

Підробленими купюрами гривні здійснювали платежі через термінали самообслуговування та банкомати, а фальшиву іноземну валюту збували через пункти обміну.

За силової підтримки поліції особливого призначення Київської області, проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання учасників злочинної групи та у їхніх транспортних засобах. Вилучено спеціальне обладнання, серед якого і гравірувальний верстат, друкарські кліше, папір та багато іншого інвентарю, який зловмисники використовували в підпільній майстерні. Устаткування направлене на проведення експертного дослідження. Також вилучені друковані зображення банкнот та купюри з ознаками підробки.

Усім членам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (Виготовлення, зберігання і збут підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Департамент карного розшуку Національної поліції України