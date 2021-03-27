На Хмельниччині у підпільному цеху вилучено фальсифікованого алкоголю та тютюну на ₴5 млн.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрито діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ч. 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, місцевий мешканець обладнав під цех складське приміщення у м. Хмельницькому з метою незаконного виготовлення, зберігання та подальшого збуту на території області незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки. З використанням обладнання, яке забезпечувало масове виробництво алкоголю, він виготовляв та розфасовував його у тару різної ємності.

Під час проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 5 тонн незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, обладнання, а також 67,5 тис пачок незаконно виготовлених цигарок. Вартість вилученого складає більше 5 млн грн.

Заходи з викриття проводилися прокурорами обласної прокуратури, працівниками управління Служби безпеки України та Головного управління Державної фіскальної служби в Хмельницькій області.

Наразі проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та обставин кримінального правопорушення.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури