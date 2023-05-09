Судитимуть підприємця, який продавав гуманітарні тепловізори та аптечки, ввезені для ЗСУ

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно приватного підприємця з обвинуваченням у продажі предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватний підприємець організував схему незаконної реалізації гуманітарної допомоги у м. Києві, а саме тепловізійних прицілів, аптечок, ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

У межах слідства задокументовано продаж двох тепловізійних прицілів та 290 аптечок на загальну суму 20 тис. дол. США.

У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваного товари військового призначення, мобільні телефони, носії інформації, чорнові записи та печатки. Крім того, були вилучені грошові кошти у сумі 860 тис. гривень, 330 тис. доларів США та 34 тис. євро, які наразі заарештовані.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ «І» ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.