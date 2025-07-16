Навіть в театрі примудрились «надиміти» з фінансами на ₴500 тис.

Крім кримінального провадження, прокуратура подала цивільний позов в інтересах держави до обвинуваченої на суму збитків

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступниці генерального директора Київського національного академічного театру оперети. Її звинувачують у службовій недбалості при проведенні державних закупівель сценічного обладнання, що призвела до збитків на понад 500 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що чиновниця допустила закупівлю генераторів туману та диму за значно завищеними цінами. Згідно з висновками експертів, оплата за ці позиції суттєво перевищувала ринкову вартість. Техніку придбали саме для потреб театральних вистав, але з порушенням принципів ефективного використання бюджетних коштів.

Крім кримінального провадження, прокуратура також подала цивільний позов в інтересах держави до обвинуваченої на суму збитків – понад пів мільйона гривень.