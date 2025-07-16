Навіть в театрі примудрились «надиміти» з фінансами на ₴500 тис.
Крім кримінального провадження, прокуратура подала цивільний позов в інтересах держави до обвинуваченої на суму збитків
Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступниці генерального директора Київського національного академічного театру оперети. Її звинувачують у службовій недбалості при проведенні державних закупівель сценічного обладнання, що призвела до збитків на понад 500 тис. грн.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Крім кримінального провадження, прокуратура також подала цивільний позов в інтересах держави до обвинуваченої на суму збитків – понад пів мільйона гривень.Tweet