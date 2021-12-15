Наїзд на неповнолітніх зі смертельними наслідками — у Харкові судитимуть водія

Обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 4 жовтня 2021 року приблизно о 16.45 33-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «DAF XS» з напівпричепом, рухався по вул. Велика Кільцева №3-А зі сторони вул. Грицевця у напрямку пр. Московського у м. Харкові.



Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, водій не зменшив швидкість, не зупинив транспортний засіб та скоїв наїзд на двох 12-річних хлопців, які перетинали проїзну частину по вказаному переходу.

Своїми діями водій порушив п. 18.4 Правил дорожнього руху України.

Неповнолітніх потерпілих доставлено до лікарні. Один з хлопців, не приходячи до тями, помер у медичному закладі. Інший хлопець отримав численні тяжкі тілесні ушкодження.

14 грудня 2021 року обвинувальний акт направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури